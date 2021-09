Tomb Raider sta per tornare? Crystal Dynamics suggerisce un nuovo gioco in sviluppo (Di venerdì 24 settembre 2021) Crystal Dynamics, dopo l'ultima avventura di Lara Croft Shadow of the Tomb Raider, potrebbe sviluppare un nuovo gioco della serie. Per ora non c'è nulla di ufficiale riguardo un nuovo Tomb Raider, ma un tweet dello studio sembra aver suggerito il possibile arrivo di un nuovo titolo della serie. Crystal Dynamics, nel tweet in cui ha annunciato la collaborazione con The Initiative per il reboot di Perfect Dark, sembra aver confermato (indirettamente) un nuovo Tomb Raider: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 24 settembre 2021), dopo l'ultima avventura di Lara Croft Shadow of the, potrebbe sviluppare undella serie. Per ora non c'è nulla di ufficiale riguardo un, ma un tweet dello studio sembra aver suggerito il possibile arrivo di untitolo della serie., nel tweet in cui ha annunciato la collaborazione con The Initiative per il reboot di Perfect Dark, sembra aver confermato (indirettamente) un: Leggi altro...

Ultime Notizie dalla rete : Tomb Raider Tomb Raider sta per tornare? Crystal Dinamics suggerisce un nuovo gioco della serie Crystal Dinamics , dopo l'ultima avventura di Lara Croft Shadow of the Tomb Raider , potrebbe sviluppare un nuovo gioco della serie. Per ora non c'è nulla di ufficiale riguardo un nuovo Tomb Raider, ma un tweet dello studio sembra aver suggerito il possibile arrivo di un ...

The Initiative collaborerà con Crystal Dynamics per Perfect Dark Si scopre che hanno avviato una collaborazione con Crystal Dynamics ( Tomb Raider , Rise of the Tomb Raider ) e hanno scritto su Twitter : 'Aggiornamento su Perfect Dark ! Stiamo collaborando con ...

