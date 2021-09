Smart working, ecco le regole: nel contratto fasce orarie e controlli (Di sabato 25 settembre 2021) Addio lavoro a domicilio, benvenuto Smart working. Pronte le regole per il lavoro agile nella Pubblica amministrazione nella fase post pandemica: sarà ibrido, controllato e rescindibile con un... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 25 settembre 2021) Addio lavoro a domicilio, benvenuto. Pronte leper il lavoro agile nella Pubblica amministrazione nella fase post pandemica: sarà ibrido, controllato e rescindibile con un...

Advertising

LaStampa : Maximo Ibarra: 'Anche prima della pandemia in Engineering praticavamo lo smart working. Adesso c'è la sensazione ch… - Radio1Rai : “Lo #SmartWorking ha funzionato. Le imprese che ne hanno fatto più ricorso sono fra quelle che hanno visto incremen… - Miki_2313 : RT @LaStampa: Maximo Ibarra: 'Anche prima della pandemia in Engineering praticavamo lo smart working. Adesso c'è la sensazione che si possa… - ilsolitoale : RT @albe_: Cruciani dice da Del Debbio che al Sole 24 Ore nessuno chiede il green pass e non ci sono pile di morti. Al Sole siamo al 90% in… - graziella_lai : @MarcoFadd1976 @sole24ore No, non è normalità. È impensabile! Forse dipende anche dal Comune oserei dire.. Solo che… -