Puigdemont libero «ma dovrà rimanere in Sardegna» (Di venerdì 24 settembre 2021) Per il giudice di Sassari l'arresto non è stato illegale ma resta ancora da stabilire se dovrà essere estradato. E dunque non può al momento lasciare l'isola

