Pozzuoli, estorsione a titolare di un cantiere nautico: un arresto (Di venerdì 24 settembre 2021) L’uomo è gravemente indiziato del reato di estorsione, aggravato dal metodo mafioso, nei confronti del titolare di un cantiere nautico di Licola di Pozzuoli. I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e della Compagnia di Pozzuoli hanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di un indagato gravemente indiziato del reato di estorsione Leggi su 2anews (Di venerdì 24 settembre 2021) L’uomo è gravemente indiziato del reato di, aggravato dal metodo mafioso, nei confronti deldi undi Licola di. I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e della Compagnia dihanno dato esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di un indagato gravemente indiziato del reato di

Advertising

statodelsud : Camorra: imprenditore nautico arrestato per estorsione a Pozzuoli - Pino__Merola : Camorra: imprenditore nautico arrestato per estorsione a Pozzuoli - SkyTG24 : Camorra: imprenditore nautico arrestato per estorsione a Pozzuoli - anteprima24 : ** Camorra, blitz a #Pozzuoli: imprenditore nautico arrestato per estorsione ** -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzuoli estorsione Prestito di 3 mila arriva a 40 mila. Usuraia arrestata a Boscoreale ... gravemente indiziata in ordine ai reati di usura ed estorsione. L'indagine dei carabinieri, ... è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Pozzuoli.

Boscoreale. Usura ed estorsione, un arresto ... gia' nota alle Forze dell'ordine, perche' ritenuta responsabile dei reati di usura e estorsione. ... hanno dato il via alle indagini e arrestato la 63enne, ristretta presso il carcere di Pozzuoli.

Camorra: imprenditore nautico arrestato per estorsione a Pozzuoli Sky Tg24 Camorra: imprenditore nautico arrestato per estorsione a Pozzuoli Il titolare di un cantiere nautico di Licola (Napoli) è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e della Compagnia di Pozzuoli con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo maf ...

POZZUOLI/ Lavori, il Tunnel Monte Nuovo off-limits fino a marzo POZZUOLI - A partire da lunedì il Tunnel Monte Nuovo, che collega Arco Felice con Lucrino, resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia fino al 4 marzo 2022. Il provvedimento si è reso necessario per ...

... gravemente indiziata in ordine ai reati di usura ed. L'indagine dei carabinieri, ... è stata tradotta presso la Casa Circondariale di... gia' nota alle Forze dell'ordine, perche' ritenuta responsabile dei reati di usura e. ... hanno dato il via alle indagini e arrestato la 63enne, ristretta presso il carcere diIl titolare di un cantiere nautico di Licola (Napoli) è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico e della Compagnia di Pozzuoli con l'accusa di estorsione aggravata dal metodo maf ...POZZUOLI - A partire da lunedì il Tunnel Monte Nuovo, che collega Arco Felice con Lucrino, resterà chiuso in entrambi i sensi di marcia fino al 4 marzo 2022. Il provvedimento si è reso necessario per ...