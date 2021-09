Pietralunga in lutto, addio allo storico imprenditore del tartufo 'Jimmy': annullata la Mostra Mercato (Di venerdì 24 settembre 2021) lutto a Pietralunga per la prematura scomparsa dello storico imprenditore del tartufo Giovannino Cecchini, per tutti 'Jimmy', deceduto a 59 anni. L'intera comunità è pronta a stringersi attorno alla ... Leggi su perugiatoday (Di venerdì 24 settembre 2021)per la prematura scomparsa dellodelGiovannino Cecchini, per tutti '', deceduto a 59 anni. L'intera comunità è pronta a stringersi attorno alla ...

