Perché l’interrogazione di Sara Cunial sulle misteriose sostanze nocive nel vaccino Pfizer è un falso allarme (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 14 settembre 2021 Sara Cunial presenta una interrogazione alla Camera nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza. La deputata fa riferimento a una «analisi autorevole», che avrebbe trovato tracce di ossido di grafene nel «lotto PAA165994.LOT» del vaccino Comirnaty di Pfizer. Il sito R2020.info, fondato dalla stessa Sara Cunial insieme al consigliere regionale ex M5s Davide Barillari, riporta che il «documento scientifico» sarebbe stato realizzato da un «prestigioso laboratorio italiano», senza citarlo, come non viene citato in alcun modo l’autore. Abbiamo chiesto una copia delle analisi alla deputata, ai responsabili di R2020 e al Ministro Speranza, in quanto destinatario dell’interrogazione presentata dalla parlamentare. C’è un problema: la deputata ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 14 settembre 2021presenta una interrogazione alla Camera nei confronti del ministro della Salute Roberto Speranza. La deputata fa riferimento a una «analisi autorevole», che avrebbe trovato tracce di ossido di grafene nel «lotto PAA165994.LOT» delComirnaty di. Il sito R2020.info, fondato dalla stessainsieme al consigliere regionale ex M5s Davide Barillari, riporta che il «documento scientifico» sarebbe stato realizzato da un «prestigioso laboratorio italiano», senza citarlo, come non viene citato in alcun modo l’autore. Abbiamo chiesto una copia delle analisi alla deputata, ai responsabili di R2020 e al Ministro Speranza, in quanto destinatario delpresentata dalla parlamentare. C’è un problema: la deputata ...

