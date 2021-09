Ocean Viking entra nel nostro porto con più di 100 migranti (Di venerdì 24 settembre 2021) Erano 123 i migranti a bordo ma uno di loro, un ragazzo di 22 anni, è stato evacuato a causa delle sue condizioni di salute peggiorate Leggi su ilgiornale (Di venerdì 24 settembre 2021) Erano 123 ia bordo ma uno di loro, un ragazzo di 22 anni, è stato evacuato a causa delle sue condizioni di salute peggiorate

Advertising

LegaSalvini : SOLITO COPIONE: L'OCEAN VIKING CHIEDE LO SBARCO PER 123 MIGRANTI - Leonard33968045 : RT @Noiconsalvini: SOLITO COPIONE: L'OCEAN VIKING CHIEDE LO SBARCO PER 123 MIGRANTI - AnnaMaritati : @Signorasinasce Non solo. Ai 122 della Ocean Viking (7 sono già stati evacuati dalla GC per ragioni mediche) è stat… - Leonard33968045 : RT @LegaSalvini: SOLITO COPIONE: L'OCEAN VIKING CHIEDE LO SBARCO PER 123 MIGRANTI - Luca73284882 : RT @LegaSalvini: SOLITO COPIONE: L'OCEAN VIKING CHIEDE LO SBARCO PER 123 MIGRANTI -

Ultime Notizie dalla rete : Ocean Viking Ocean Viking entra nel nostro porto con più di 100 migranti Come volevasi dimostrare, ancora una volta l'Italia ha risposto alle richieste di aiuto inoltrate dalla Ocean Viking e ha assegnato un porto sicuro allo sbarco dei migranti a bordo della nave. I 122 migranti messi in salvo dalla Ong in 4 operazioni negli scorsi giorni sbarcheranno ad Augusta. Ad ...

È diretta ad Augusta la Ocean Viking con 122 migranti in navigazione verso Augusta la Ocean Viking di Sos Mediterranee con 122 persone a bordo. La notizia era stata diffusa ieri sera dalla stessa ong, riferendo della gioia esplosa sulla nave tra l'equipaggio e le persone salvate nel ...

Ocean Viking entra nel nostro porto con più di 100 migranti il Giornale Ocean Viking entra nel nostro porto con più di 100 migranti Erano 123 i migranti a bordo ma uno di loro, un ragazzo di 22 anni, è stato evacuato a causa delle sue condizioni di salute peggiorate ...

Sollievo per i 122 migranti della Ocean Viking, assegnato il porto di Augusta: sbarco imminente AUGUSTA - Possono finalmente tirare un sospiro di sollievo i 122 migranti che da giorni si trovano a bordo della Ocean Viking, imbarcazione di SOS ...

Come volevasi dimostrare, ancora una volta l'Italia ha risposto alle richieste di aiuto inoltrate dallae ha assegnato un porto sicuro allo sbarco dei migranti a bordo della nave. I 122 migranti messi in salvo dalla Ong in 4 operazioni negli scorsi giorni sbarcheranno ad Augusta. Ad ...in navigazione verso Augusta ladi Sos Mediterranee con 122 persone a bordo. La notizia era stata diffusa ieri sera dalla stessa ong, riferendo della gioia esplosa sulla nave tra l'equipaggio e le persone salvate nel ...Erano 123 i migranti a bordo ma uno di loro, un ragazzo di 22 anni, è stato evacuato a causa delle sue condizioni di salute peggiorate ...AUGUSTA - Possono finalmente tirare un sospiro di sollievo i 122 migranti che da giorni si trovano a bordo della Ocean Viking, imbarcazione di SOS ...