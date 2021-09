Mattarella festeggia gli azzurri e scherza con Tamberi | le sue parole

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il Presidenteha ricevuto i vincitori delle medaglie a Tokyo Sergio, agli ultimi mesi del suo mandato come Presidente della Repubblica, hato i risultati deglinella magica estate italiana. Il numero uno italiano ha ricevuto, per la consueta cerimonia della consegna del tricolore, la delegazione dei medaglisti dell‘Olimpiade e della Paralimpiade. Un bottino, rispettivamente, di 40 e 69 medaglie, rappresentate dai portabandiera, Elia Viviani e Jessica Rossi con Bebe Vio e Federico Morlacchi. Leggi anche: Tokyo 2020, i trionficelebrati al Quirinale e a Palazzo Chigi Alla cerimonia, prima di andare in visita anche dal Premier Draghi, hanno presenziato il Presidente del Coni, Giovanni Malagò e quello del CIP, Luca Pancalli. Dopo i ringraziamenti di questi ...