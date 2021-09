Lo sfruttamento del mare: sul fondo degli oceani e dello stomaco (Di venerdì 24 settembre 2021) Negli ultimi quarant’anni, il mare è cambiato. E non poco. Da bambino, quando mi immergevo, scoprivo un mondo fatto di vita: pesci di tutti i colori, forme e dimensioni. Animali ovunque. Un vero paradiso sommerso. Quarant’anni dopo la mia prima immersione, che mi ha lasciato incantato, mi rendo conto che abbiamo dichiarato guerra agli oceani. E se a vincerla - questa guerra - saremo noi, allora la nostra specie scomparirà. Gli uomini e gli oceani sono una cosa sola. La sopravvivenza dei mari dipende da noi e la nostra da loro. Oggi, però, non ci resta che prendere atto del fatto che il mare è ferito e ha bisogno di essere aiutato. Quando parlo di mare, non mi riferisco solo al nostro Mediterraneo, dove quasi ovunque non vediamo più vita: sì, un saraghetto ogni tanto, ma nulla di più. Sembra una cosa ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Negli ultimi quarant’anni, ilè cambiato. E non poco. Da bambino, quando mi immergevo, scoprivo un mondo fatto di vita: pesci di tutti i colori, forme e dimensioni. Animali ovunque. Un vero paradiso sommerso. Quarant’anni dopo la mia prima immersione, che mi ha lasciato incantato, mi rendo conto che abbiamo dichiarato guerra agli. E se a vincerla - questa guerra - saremo noi, allora la nostra specie scomparirà. Gli uomini e glisono una cosa sola. La sopravvivenza dei mari dipende da noi e la nostra da loro. Oggi, però, non ci resta che prendere atto del fatto che ilè ferito e ha bisogno di essere aiutato. Quando parlo di, non mi riferisco solo al nostro Mediterraneo, dove quasi ovunque non vediamo più vita: sì, un saraghetto ogni tanto, ma nulla di più. Sembra una cosa ...

Advertising

CarloCalenda : L’idea che lo sfruttamento dei minori vada accettato perché ha radici “culturali” è assurda ma diffusa. Ogni ingius… - smolninaLia : RT @yabasta_edibese: come reazione del sistema capitalista alla loro giusta battaglia contro le grandi opere e lo sfruttamento dei loro ter… - EdmundOtros : RT @yabasta_edibese: come reazione del sistema capitalista alla loro giusta battaglia contro le grandi opere e lo sfruttamento dei loro ter… - palabritadepape : RT @yabasta_edibese: come reazione del sistema capitalista alla loro giusta battaglia contro le grandi opere e lo sfruttamento dei loro ter… - evalcamonica : RT @RaiperilSociale: '?o???. ??????? s???? ?????' Ispirato alla storia vera di Iqbal Masih, il ragazzo pakistano simbolo della lotta contro… -

Ultime Notizie dalla rete : sfruttamento del Gloria Lisi: "L'Amministrazione deve operare per creare buona occupazione" ... di prendere il buono che c'è stato, perché del buono c'è stato, e di superare soprattutto quei ...in questo contesto utilizzando tutte le armi possibili per scongiurare questi fenomeni di sfruttamento ...

Cambio comandanti compagnie Carabinieri di Matera e Policoro ...nei confronti distinte associazione per delinquere operanti lungo la fascia jonica metapontina e "Libertate" contro un gruppo criminale dedito alla intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ...

Sfruttamento del lavoro, egiziani costringevano operai a lavare auto per 3 euro l'ora ilmessaggero.it Lo sfruttamento del mare: sul fondo degli oceani e dello stomaco Gli uomini e gli oceani sono una cosa sola. La sopravvivenza dei mari dipende da noi e la nostra da loro. Oggi, però, non ci resta che prendere atto del fatto che il mare è ferito e ha bisogno di esse ...

La rivoluzione della cura Dalla pandemia abbiamo imparato una lezione: lottare per praticare quella cura che ha al centro la vita degli esseri umani, della natura e di tutti i viventi. Altrimenti, la risposta sarà sempre la st ...

... di prendere il buono che c'è stato, perchébuono c'è stato, e di superare soprattutto quei ...in questo contesto utilizzando tutte le armi possibili per scongiurare questi fenomeni di......nei confronti distinte associazione per delinquere operanti lungo la fascia jonica metapontina e "Libertate" contro un gruppo criminale dedito alla intermediazione illecita elavoro ...Gli uomini e gli oceani sono una cosa sola. La sopravvivenza dei mari dipende da noi e la nostra da loro. Oggi, però, non ci resta che prendere atto del fatto che il mare è ferito e ha bisogno di esse ...Dalla pandemia abbiamo imparato una lezione: lottare per praticare quella cura che ha al centro la vita degli esseri umani, della natura e di tutti i viventi. Altrimenti, la risposta sarà sempre la st ...