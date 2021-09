Lazio | Immobile nel dopo Torino | «Pareggio ci rende felici a metà Giocheremo il derby col coltello tra i denti»

(Di venerdì 24 settembre 2021) «Non è il risultato che ci aspettavamo alla vigilia, ma sapevamo di avere di fronte una squadra in un buon momento, allenata bene e che gioca bene. Sono partite molto dispendiose quelle contro le squadre di Juric: ci portiamo a casa questoche ci». Lo ha detto l’attaccante e capitano dellaCiroai microfoni di DAZNilcon il. «Mi piacerebbe aiutare sempre la squadra al massimo, ovvio che stiamo effettuando dei cambiamenti ma spero che il gioco pian piano migliorerà ed arriveranno sempre più occasioni e più gol – ha continuato il numero 17 – Bisogna lavorare di più e non avere paura di giocare, perché ora sembra che scendiamo in campo timorosi. Inconsciamente l’autostima ...

Rigore per la! Didji si lascia anticipare da Muriqi e lo mette giù! Sul dischetto ci vache trova la rete del pareggio! Laha ripreso il match in pieno recupero. Termina il match,...Finora sono stati assegnati 19 rigori dei quali 16 segnati e 3 sbagliati (, Insigne e Kessie). Lacon tre rigori a favore comanda la classifica. I 'trop' gol di giornata. Altra ...Osservatorio Emma Villas, estate 2021 anno record per le vacanze in dimore di pregio: prenotazioni su del 55% rispetto allo scorso anno."Il Torino ha soffocato la Lazio, ha creato più palle gol, confermando di essere una squadra in crescita" scrive il Corriere Torino tra le sue pagine. Dopo esser passati in vantaggio con un gol di Pja ...