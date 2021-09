Lavoro, al Sud sbarca la "settimana corta" per i dipendenti (Di venerdì 24 settembre 2021) A Napoli sbarca per la prima volta la "settimana corta" per i lavoratori, sperimentata con successo in Islanda e in altri paesi. A testare il nuovo approccio che riduce l'orario di Lavoro dei dipendenti a parità di distribuzione, ma con gli stessi risultati in termini di produttività, è l'azienda campana Pa Advice, leader in Italia da 20 anni nella consulenza strategica per la Pubblica Amministrazione, nella progettazione di soluzioni informatiche e nella digitalizzazione dei processi amministrativi, con sede nel Centro Direzionale. L'iniziativa, come riporta il Corriere della Sera, coinvolge 43 professionisti con un'età media di 36 anni, prevede una riduzione dell'orario di Lavoro settimanale da 40 a 36 ore a parità di retribuzione e obiettivi da raggiungere. Il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 settembre 2021) A Napoliper la prima volta la "" per i lavoratori, sperimentata con successo in Islanda e in altri paesi. A testare il nuovo approccio che riduce l'orario dideia parità di distribuzione, ma con gli stessi risultati in termini di produttività, è l'azienda campana Pa Advice, leader in Italia da 20 anni nella consulenza strategica per la Pubblica Amministrazione, nella progettazione di soluzioni informatiche e nella digitalizzazione dei processi amministrativi, con sede nel Centro Direzionale. L'iniziativa, come riporta il Corriere della Sera, coinvolge 43 professionisti con un'età media di 36 anni, prevede una riduzione dell'orario dile da 40 a 36 ore a parità di retribuzione e obiettivi da raggiungere. Il ...

