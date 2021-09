Laver Cup 2021 oggi: orari 24 settembre, tv, programma, streaming (Di venerdì 24 settembre 2021) Siamo a pochi ore da uno degli eventi più attesi della stagione tennistica: si terrà a partire da oggi, venerdì 24 settembre, l’edizione 2021 della Laver Cup di tennis. A Boston, negli Stati Uniti, i team di Europa e Mondo si sfideranno per conquistare l’ambito trofeo. Nel primo dei tre giorni dedicati alla gara a squadre, si giocheranno tre singolari ed un doppio, ed oggi ciascuna vittoria varrà un punto. Diretta tv su Eurosport 1, diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+, diretta live testuale dei due match con Matteo Berrettini su OA Sport. programma Laver CUP 2021 Venerdì 24 settembre 19.00 Singolare C. RUUD (Europa)-R. OPELKA (Mondo) A seguire Singolare M. BERRETTINI (Europa)-F. AUGER-ALIASSIME ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021) Siamo a pochi ore da uno degli eventi più attesi della stagione tennistica: si terrà a partire da, venerdì 24, l’edizionedellaCup di tennis. A Boston, negli Stati Uniti, i team di Europa e Mondo si sfideranno per conquistare l’ambito trofeo. Nel primo dei tre giorni dedicati alla gara a squadre, si giocheranno tre singolari ed un doppio, edciascuna vittoria varrà un punto. Diretta tv su Eurosport 1, direttasu Eurosport Player e Discovery+, diretta live testuale dei due match con Matteo Berrettini su OA Sport.CUPVenerdì 2419.00 Singolare C. RUUD (Europa)-R. OPELKA (Mondo) A seguire Singolare M. BERRETTINI (Europa)-F. AUGER-ALIASSIME ...

