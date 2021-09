Laver Cup 2021 in tv: programma, date, orari e copertura streaming (Di venerdì 24 settembre 2021) Il programma, le date e gli orari della Laver Cup 2021, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. La competizione quest’anno, dopo Praga, Chicago e Ginevra, si gioca al TD Garden di Boston da venerdì 24 a domenica 26 settembre 2021. In campo per la prima volta anche Matteo Berrettini. IL MONTEPREMI La competizione sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-streaming su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+. Si parte nella giornata di venerdì 24settembre con i primi match di singolare dalle ore 19:00. Domenica invece fissato il gran finale con gli incontri che decideranno la sfida. Di seguito il programma. Ecco il ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Il, lee glidellaCup, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. La competizione quest’anno, dopo Praga, Chicago e Ginevra, si gioca al TD Garden di Boston da venerdì 24 a domenica 26 settembre. In campo per la prima volta anche Matteo Berrettini. IL MONTEPREMI La competizione sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su Eurosport 1 (canale 210 di Sky, disponibile anche su DAZN) e in live-su Eurosport Player (anche su TIMVISION) e Discovery+. Si parte nella giornata di venerdì 24settembre con i primi match di singolare dalle ore 19:00. Domenica invece fissato il gran finale con gli incontri che decideranno la sfida. Di seguito il. Ecco il ...

Advertising

Eurosport_IT : Chi vorrebbe questi due come consiglieri personali? ???? Ricordate questo momento alla Laver Cup 2019? Venerdì 24 se… - alItayweII : la laver cup mi sta facendo male se inizierò a trovare bono anche ruud ricoveratemi - biebfirstdance : oggi che lavoro tutto il giorno e mi perdo la laver cup e bake off. che merda. sabato mattina alle 6 mi sveglio così recupero tutto hahah - its_jade22 : Matteo Berrettini alla Laver Cup: patrimonio dell'umanità. - qnazionale : Laver Cup, il programma di venerdì 24 settembre: Berrettini in campo in singolo e doppio- -