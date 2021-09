Laver Cup 2021: Berrettini soffre, combatte e vince portando l’Europa sul 2-0: Auger Aliassime ko (Di sabato 25 settembre 2021) Matteo Berrettini esordisce con una vittoria nella Laver Cup, battendo Felix Auger Aliassime al termine di una grande battaglia. 6-7 7-5 10-8 il punteggio in favore dell’azzurro, dopo quasi tre ore di lotta. Una prestazione non sempre brillantissima contro un Aliassime davvero centrato, che però non ha concretizzato le tante occasioni avute per far sua la partita. l’Europa si porta così sul 2-0, in attesa della sessione serale della prima giornata. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE Laver CUP 2021: REGOLAMENTO E FORMAT La cronaca – Partenza convincente di Berrettini al servizio, mentre Auger-Aliassime si salva anche con una piccola dose di fortuna nel primo game. Il canadese risale da 15-40 ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Matteoesordisce con una vittoria nellaCup, battendo Felixal termine di una grande battaglia. 6-7 7-5 10-8 il punteggio in favore dell’azzurro, dopo quasi tre ore di lotta. Una prestazione non sempre brillantissima contro undavvero centrato, che però non ha concretizzato le tante occasioni avute per far sua la partita.si porta così sul 2-0, in attesa della sessione serale della prima giornata. RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACECUP: REGOLAMENTO E FORMAT La cronaca – Partenza connte dial servizio, mentresi salva anche con una piccola dose di fortuna nel primo game. Il canadese risale da 15-40 ...

Advertising

Eurosport_IT : Quando vinci in rimonta al tuo esordio in Laver Cup ???????? #EurosportTENNIS | #LaverCup | #Berrettini - Eurosport_IT : Chi vorrebbe questi due come consiglieri personali? ???? Ricordate questo momento alla Laver Cup 2019? Venerdì 24 se… - darksa0irse : RT @Eurosport_IT: Quando vinci in rimonta al tuo esordio in Laver Cup ???????? #EurosportTENNIS | #LaverCup | #Berrettini - mugireki : RT @Eurosport_IT: Chi vorrebbe questi due come consiglieri personali? ???? Ricordate questo momento alla Laver Cup 2019? Venerdì 24 settembr… - moy1002 : Berrettini v Auger-Aliassime | Boston 2021 – Match 2 | Laver Cup -