Klopp e il primo comandamento: "Bisogna difendere bene" (Di venerdì 24 settembre 2021) Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, in vista del prossimo impegno contro il Brentford, è soddisfatto del modo in cui difendono i suoi Reds e sottolinea quanto ciò sia importante per vincere. Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 24 settembre 2021) Il tecnico del Liverpool Jurgen, in vista del prossimo impegno contro il Brentford, è soddisfatto del modo in cui difendono i suoi Reds e sottolinea quanto ciò sia importante per vincere.

Liverpool, ecco il primo comandamento di Klopp Commenta per primo L'allenatore del Liverpool, Jurgen Klopp e il primo comandamento: 'Bisogna difendere bene'.

Bissouma, il quarto posto con il Brighton e l'offerta di Klopp Corriere dello Sport Liverpool, l'ex Klavan: "Klopp e Milner sfiorarono la rissa" L'ex difensore del Liverpool, Ragnar Klavan, ha svelato un retroscena su Jurgen Klopp e James Milner: i due arrivarono quasi alle mani nel 2017 ...

Retroscena Liverpool: «Klopp e Milner hanno sfiorato la rissa» L’ex difensore del Liverpool Klavan ha svelato un retroscena tra Klopp e Milner risalente al 2017 Ragnar Klavan, ex difensore del Liverpool passato anche per il Cagliari, in una intervista riportata d ...

