Incidenti | Venezia | scontro tra due auto | muore 29enne

(Di venerdì 24 settembre 2021)24 set.( Adnkronos) - La notte scorsa, a mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Barbariga incrocio con Via Cavour a Fiesso d'Artico per un incidente stradale tra due: deceduta una giovane donna. I pompieri arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Lancia Y la conducente. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ne ha dovuto costatare la morte. Illeso l'autista dell'altra, assistito dai sanitari. Sul poto i carabinieri per deviare il traffico e ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.

CASIER - Si è accasciato al volante del camion. Un attimo prima che il suo cuore si fermasse per sempre, Michele è riuscito ad accostare evitando così pericolosi. La morte lo ha colto all'improvviso, martedì mattina 21 settembre, mentre percorreva le strade del Polesine. Michele Paro, 46 anni , autotrasportatore, è morto così. E a Casier, dove la sua ...