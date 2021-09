“Il Covid in primavera sarà un raffreddore”: così la scienziata del vaccino AstraZeneca (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set – Il Covid in primavera potrebbe presentarsi come un “banale raffreddore”. A dirlo sono adesso due esperti dell’Università di Oxford. Non propriamente due scienziati tra i tanti, ma coloro che hanno sviluppato il vaccino prodotto poi da AstraZeneca: il canadese John Bell e la britannica Sarah Gilbert. Il prof Bell: “Il peggio è passato” “Il peggio dovrebbe essere passato”, dice il professor Bell a Radio Times, pronosticando che “le cose possano andare bene” una volta archiviata la stagione invernale. “Se guardiamo alla traiettoria, vediamo che stiamo già molto molto meglio di sei mesi fa. Con la pressione sul servizio sanitario largamente abbattuta (in termini di ricoveri) e un numero di morti in calo” . Ma non è tutto, perché sempre lo scienziato canadese fa notare che oggi la gran parte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set – Ilinpotrebbe presentarsi come un “banale”. A dirlo sono adesso due esperti dell’Università di Oxford. Non propriamente due scienziati tra i tanti, ma coloro che hanno sviluppato ilprodotto poi da: il canadese John Bell e la britannica Sarah Gilbert. Il prof Bell: “Il peggio è passato” “Il peggio dovrebbe essere passato”, dice il professor Bell a Radio Times, pronosticando che “le cose possano andare bene” una volta archiviata la stagione invernale. “Se guardiamo alla traiettoria, vediamo che stiamo già molto molto meglio di sei mesi fa. Con la pressione sul servizio sanitario largamente abbattuta (in termini di ricoveri) e un numero di morti in calo” . Ma non è tutto, perché sempre lo scienziato canadese fa notare che oggi la gran parte ...

