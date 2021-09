I talebani metteranno alla gogna e amputeranno le mani ai ladri | «Ma forse non in pubblico»

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nooruddin Turabi, funzionario deie uno dei fondatori del gruppo degli “studenti di religione”, ha annunciato che a breve in Afghanistan riprenderanno esecuzioni e amputazioni delleper i, anche senon in. «È necessario per la sicurezza», ha spiegato il mullah, «anche se – ha aggiunto- le esecuzioni delle condanne probabilmente non verranno tenute in, negli stadi o nelle piazze». Il mullah, che ha un solo occhio e una sola gamba, ha criticato l’indignazione occidentale per la rigida interpretazione della sharia da parte del precedente regime. «Tutti ci hanno criticato per le punizioni allo stadio, ma non abbiamo mai detto nulla sulle loro leggi e sulle loro punizioni. Nessuno ci dirà quali dovranno essere le nostre leggi. Seguiremo l’Islam e ...

Dateci tempo e le cose sia posto'. Così Zabihullah Mujahed, portavoce dell'Emirato ... Per noile nostre tradizioni sono importantissime. Abbiamo lottato vent'anni per difenderle, ...