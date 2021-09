Green pass: test salivari rapidi non validi (Di venerdì 24 settembre 2021) I test molecolari su matrice salivare sono validi per il Green pass, mentre i test salivari rapidi no. E' la precisazione del Ministero della Salute contenuta nella circolare inviata oggi che si ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Imolecolari su matrice salivare sonoper il, mentre ino. E' la precisazione del Ministero della Salute contenuta nella circolare inviata oggi che si ...

