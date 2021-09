F1 | risultati e classifica GP Russia FP2 | ancora Bottas davanti a tutti | settimo Sainz

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il Mondiale di F1 2021 è proseguito oggi, venerdì 24 settembre, con il GP di, valido come quindicesima prova del calendario. Oggi pomeriggio si è appena conclusa la seconda delle tre consuete sessioni delle prove libere, della durata di 60?. Il miglior crono è della Mercedes del finlandese Valtteriin 1:34.427. Alle sue spalle ecco il compagno di squadra, Lewis Hamilton, staccato di 0.044, poi l’AlphaTauri di Pierre Gasly, che si attesta in terza posizione a 0.252. Max Verstappen, che domenica scatterà ultimo, è sesto a 1.028. Decima piazza per la Ferrari di Charles Leclerc (anch’egli partirà in ultima fila), staccato di 1.332, il quale fa peggio del compagno di squadra, Carlosa 1.085. L’unico italiano dello schieramento, Antonio Giovinazzi, occupa la quattordicesima posizione con l’Alfa ...