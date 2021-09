F.1, GP di Russia - Libere 1: le Mercedes comandano (Di venerdì 24 settembre 2021) Il weekend del Gran Premio di Russia è iniziato nel segno della Mercedes, qui storicamente la vettura da battere. Anche questa volta, le due W12 hanno mostrato di essere immediatamente competitive e Valtteri Bottas è riuscito a precedere il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton. Solo terzo Max Verstappen, che ha girato pochissimo. Qualifiche a rischio per il maltempo. Nonostante oggi a Sochi brilli il sole, ci si attende un repentino peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto per domani. Previste forte precipitazioni che potrebbero addirittura causare la cancellazione delle qualifiche: per questo motivo, vedremo una seconda sessione di Libere in cui tutti punteranno a fare un giro veloce, poiché nel malaugurato caso in cui non si riuscisse a disputarle domani o domenica mattina, la griglia andrebbe a formarsi tenendo conto ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 settembre 2021) Il weekend del Gran Premio diè iniziato nel segno della, qui storicamente la vettura da battere. Anche questa volta, le due W12 hanno mostrato di essere immediatamente competitive e Valtteri Bottas è riuscito a precedere il suo compagno di squadra, Lewis Hamilton. Solo terzo Max Verstappen, che ha girato pochissimo. Qualifiche a rischio per il maltempo. Nonostante oggi a Sochi brilli il sole, ci si attende un repentino peggioramento delle condizioni meteo, soprattutto per domani. Previste forte precipitazioni che potrebbero addirittura causare la cancellazione delle qualifiche: per questo motivo, vedremo una seconda sessione diin cui tutti punteranno a fare un giro veloce, poiché nel malaugurato caso in cui non si riuscisse a disputarle domani o domenica mattina, la griglia andrebbe a formarsi tenendo conto ...

