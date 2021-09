Deborah Zani | «La sostenibilità genera profitto»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 24 settembre 2021) Sostenibilità, sostenibilità, sostenibilità. Tutti parlano di sostenibilità. Le grandi aziende la mettono nei loro programmi di sviluppo, poi bisogna vedere se non rimangano solo buoni intenti e se davvero alla fine si passa alla pratica. Fa paura imbarcarsi in progetti di riorganizzazione, magari cambiando processi produttivi o inseguendo certificazioni che mandano all’aria accordi e abitudini decennali. Però lo si può fare. Nelson Mandela diceva: «Sembra sempre impossibile finché non viene fatto». E le aziende lo stanno capendo: se questa benedetta sostenibilità non viene davvero perseguita, possiamo arrenderci al «game over», perché perdiamo tutti.