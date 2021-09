Corea del Nord, la sorella di Kim Jong-un apre alla pace con il Sud: “Idea lodevole”. La diplomazia di Pyongyang frena: “Prematuro” (Di venerdì 24 settembre 2021) “La dichiarazione di fine della guerra è un’Idea interessante e lodevole“. Con queste parole Kim Yo Jong, l’influente sorella del leader NordCoreano Kim Jong Un, ha aperto uno spiraglio alla proposta di riavvicinamento giunta da Seul. Le ostilità tra i due Stati della penisola si sono interrotte nel 1953, ma da allora vige solo un “instabile cessate il fuoco”. Questo, secondo la Corea del Sud, sarebbe il momento di arrivare a una vera pace formale. frena però il vice ministro degli Esteri, Ri Thae Song, braccio destro di Kim: la riconciliazione è “prematura”. Il leader supremo, e con lui il futuro della Corea del Nord, è quindi al centro di un’animata contesta tra due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) “La dichiarazione di fine della guerra è un’interessante e“. Con queste parole Kim Yo, l’influentedel leaderno KimUn, ha aperto uno spiraglioproposta di riavvicinamento giunta da Seul. Le ostilità tra i due Stati della penisola si sono interrotte nel 1953, ma da allora vige solo un “instabile cessate il fuoco”. Questo, secondo ladel Sud, sarebbe il momento di arrivare a una veraformale.però il vice ministro degli Esteri, Ri Thae Song, braccio destro di Kim: la riconciliazione è “prematura”. Il leader supremo, e con lui il futuro delladel, è quindi al centro di un’animata contesta tra due ...

