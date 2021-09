Chorus | su Stadia dal 3 Dicembre

Leggi su g-stadia

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nella giornata di ieri Deep Silver ha rilasciato un nuovo trailer di, annunciandone anche la data di uscita ufficiale. Il gioco uscirà su PC,e console il prossimo 3. Nara era la guerriera più letale della Cerchia. Oggi è la fuggitiva più ricercata. Nei panni di Nara e della sua astronave Forsaken, dovrai attraversare la galassia per unire le forze della resistenza contro la Cerchia e liberare l’universo dall’oppressione. Segui Nara nel viaggio che la porterà ad affrontare il suo passato. Attraversa la galassia e i confini stessi della realtà per unire le forze della resistenza contro la Cerchia e il suo leader, il Grande Profeta, a tutti i costi. Entra in un nuovo oscuro universo pieno di conflitti e misteri. Esplora luoghi epici, come tentacolari stazioni spaziali o bizzarri piani d’esistenza. ...