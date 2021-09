Bargiggia: "La colpa del fallimento di DAZN va a tre persone, uno di questi è De Laurentiis" (Di venerdì 24 settembre 2021) Il giornalista Paolo Bargiggia ha individuato quelli che sono, per lui, i principali responsabili del fallimento di DAZN, ecco le sue parole: "Adesso basta. Anche ieri, in occasione dei posticipi Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, molti tifosi e appassionati hanno dovuto rinunciare alla visione dei primi 45 minuti delle sfide. I problemi tecnici di DAZN si sono ripetuti ancora una volta. Ma al netto dell’incompetenza e dell’incapacità dell’emittente, i responsabili di questo vergognoso servizio sono principalmente tre: Luigi De Siervo, Claudio Lotito ed Aurelio De Laurentiis". "De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, ha, da mesi, spinto per affidare i diritti tv alla scadente DAZN, dimenticandosi i mille problemi che l’emittente aveva già dato agli utenti. I due ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 settembre 2021) Il giornalista Paoloha individuato quelli che sono, per lui, i principali responsabili deldi, ecco le sue parole: "Adesso basta. Anche ieri, in occasione dei posticipi Torino-Lazio e Sampdoria-Napoli, molti tifosi e appassionati hanno dovuto rinunciare alla visione dei primi 45 minuti delle sfide. I problemi tecnici disi sono ripetuti ancora una volta. Ma al netto dell’incompetenza e dell’incapacità dell’emittente, i responsabili di questo vergognoso servizio sono principalmente tre: Luigi De Siervo, Claudio Lotito ed Aurelio De". "De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio, ha, da mesi, spinto per affidare i diritti tv alla scadente, dimenticandosi i mille problemi che l’emittente aveva già dato agli utenti. I due ...

Advertising

gilnar76 : Bargiggia: 'La colpa del fallimento di DAZN va a tre persone, uno di questi è De Laurentiis' #Forzanapoli #Napoli… - CommJumped : RT @The__Musti: @CommJumped Mi bloccò bargiggia dandomi del maiale per colpa tua - The__Musti : @CommJumped Mi bloccò bargiggia dandomi del maiale per colpa tua - ilqualunkuista : @Paolo_Bargiggia @sscnapoli Colpa anche dei tuoi colleghi, a un certo punto a buzzurri come Spalletti (e ieri Alleg… - Robyonekenoby69 : @Paolo_Bargiggia @GiAdUzZoLa90 @juventusfc A parte quelli davanti, aveva tutti giocatori ultra trentenni, scafati e… -