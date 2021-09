Attenti a comprare queste vongole: hanno un batterio pericolosissimo (Di venerdì 24 settembre 2021) Un richiamo effettuato da un noto marchio di supermercato fa preoccupare i consumatori. Al centro delle indagini sono finite delle vongole. vongole (AdobeStock)Ancora una volta si parla di un richiamo che fa preoccupare i tanti consumatori di vongole o lupini. Questa volta il pericolo è serio e riguarderebbe la presenza di un batterio chiamato Escherichia coli. Il richiamo è stato effettuato da Carrefour e riguarda un lotto specifico. Il batterio è uno di quelli comuni ed è comune dato che fa parte del nostro organismo. Si trova precisamente nella flora intestinale come batterio commensale. In pratica, questo batterio sfrutta le sostanze nutritive presenti nel colon senza, però, creare problemi all’intero organismo della persona. Alcuni ceppi non ... Leggi su chenews (Di venerdì 24 settembre 2021) Un richiamo effettuato da un noto marchio di supermercato fa preoccupare i consumatori. Al centro delle indagini sono finite delle(AdobeStock)Ancora una volta si parla di un richiamo che fa preoccupare i tanti consumatori dio lupini. Questa volta il pericolo è serio e riguarderebbe la presenza di unchiamato Escherichia coli. Il richiamo è stato effettuato da Carrefour e riguarda un lotto specifico. Ilè uno di quelli comuni ed è comune dato che fa parte del nostro organismo. Si trova precisamente nella flora intestinale comecommensale. In pratica, questosfrutta le sostanze nutritive presenti nel colon senza, però, creare problemi all’intero organismo della persona. Alcuni ceppi non ...

