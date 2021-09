Arbitri di Serie A: Maresca per Inter-Atalanta (Di venerdì 24 settembre 2021) Il derby di Roma a Marco Guida, Inter-Atalanta a Fabio Maresca. Sono queste le designazioni arbitrali dei due big match di Serie A in programma nella sesta giornata di campionato. Queste nel dettaglio le designazioni: Empoli-Bologna (Giacomelli), Genoa-Hellas Verona (Doveri), Inter-Atalanta (Maresca). Juventus-Sampdoria (Ayroldi), Lazio-Roma (Guida), Napoli-Cagliari (Piccinini), Sassuolo-Salernitana (Giua), Spezia-Milan (Manganiello), Udinese-Fiorentina (Ghersini), Venezia-Torino (Maggioni). Leggi su footdata (Di venerdì 24 settembre 2021) Il derby di Roma a Marco Guida,a Fabio. Sono queste le designazioni arbitrali dei due big match diA in programma nella sesta giornata di campionato. Queste nel dettaglio le designazioni: Empoli-Bologna (Giacomelli), Genoa-Hellas Verona (Doveri),). Juventus-Sampdoria (Ayroldi), Lazio-Roma (Guida), Napoli-Cagliari (Piccinini), Sassuolo-Salernitana (Giua), Spezia-Milan (Manganiello), Udinese-Fiorentina (Ghersini), Venezia-Torino (Maggioni).

