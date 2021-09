Amici 21, delle ragazze escluse dal talent ironizzano sulla canzone di Inder (VIDEO) (Di venerdì 24 settembre 2021) Amici 21, l’ironia sulla canzone di Inder Nella prima puntata di Amici 21, Inder ha ottenuto un banco nella scuola di Canale 5 grazie ad Anna Pettinelli. Di lui dice: “Ho 20 anni e ho origini indiane. La mia passione nasce quando ancora ero in India. Per me cantare è un modo di esprimere parole, L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 24 settembre 2021)21, l’ironiadiNella prima puntata di21,ha ottenuto un banco nella scuola di Canale 5 grazie ad Anna Pettinelli. Di lui dice: “Ho 20 anni e ho origini indiane. La mia passione nasce quando ancora ero in India. Per me cantare è un modo di esprimere parole, L'articolo proviene da Novella 2000.

