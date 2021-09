Adani a Novantesimo Minuto: “Mi riempie di orgoglio” (Di venerdì 24 settembre 2021) “Entrare in quella che è la storia del calcio in TV, Novantesimo Minuto, analizzare e commentare il Mondiale 2022 che si terrà in Qatar, mi riempie di orgoglio e responsabilità”. Daniele Adani, ex opinionista di Sky, annuncia l’inizio della sua collaborazione con la storica trasmissione sportiva della Rai. “Sono emozionato, adrenalinico e cosciente di dover meritare questa tappa della mia vita personale e professionale, animato dal rispetto per la tanta gente che ci ascolta e accompagnato da passione, libertà e da quel senso di giustizia che ho sempre lottato per difendere. In questo nuovo spazio, che non vedo l’ora di cominciare a riempire, il mio obiettivo principale sarà quello di non far mancare la particella più importante della comunicazione: il contenuto. Per raggiungerlo, la strada è una ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021) “Entrare in quella che è la storia del calcio in TV,, analizzare e commentare il Mondiale 2022 che si terrà in Qatar, midie responsabilità”. Daniele, ex opinionista di Sky, annuncia l’inizio della sua collaborazione con la storica trasmissione sportiva della Rai. “Sono emozionato, adrenalinico e cosciente di dover meritare questa tappa della mia vita personale e professionale, animato dal rispetto per la tanta gente che ci ascolta e accompagnato da passione, libertà e da quel senso di giustizia che ho sempre lottato per difendere. In questo nuovo spazio, che non vedo l’ora di cominciare a riempire, il mio obiettivo principale sarà quello di non far mancare la particella più importante della comunicazione: il contenuto. Per raggiungerlo, la strada è una ...

ilciccio67 : @Ilarioforjuve Novantesimo minuto per me può chiudere. La trasmissione meravigliosa di Paolo Valenti con Lele Adani… - RV7759094603 : @guidotolomei Ma davvero c’è ancora gente che guarda novantesimo Minuto? Paulo Valenti,Tonino Carino,Vasino,Necco,G… - pastorinisz : Non vedo l’ora di ascoltare il debutto di Lele Adani a novantesimo minuto questa sera #SpeziaJuve - Affaritaliani : Adani torna dopo l'addio a Sky: è fatta. Colpo nel tv-mercato - neXtquotidiano : #PaolaFerrari non ha mai criticato l’arrivo di Lele #Adani a 90° minuto (e lo inviterebbe a cena)… -