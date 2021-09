A casa la merce sequestrata, sospesi 3 finanzieri a Napoli (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Invece di distruggere i fuochi d’artificio sequestrati, se ne appropriavano: è l’accusa a carico di tre militari della Guardia di Finanza in servizio in reparti del Napoletano che sono stati sospesi su ordine del Gip del Tribunale di Napoli Nord. L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Napoli Nord ed è stata realizzata dai colleghi dei tre pubblici ufficiali, in particolare dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, che hanno iniziato ad avere sospetti sui tre militari dopo un ingente sequestro di materiale pirotecnico avvenuto a fine 2020; dalle informazioni raccolte, è emerso che i tre militari delle Fiamme Gialle si erano appropriati di 235 chili di fuochi, e dopo avevano redatto con due agenti della Polizia ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Invece di distruggere i fuochi d’artificio sequestrati, se ne appropriavano: è l’accusa a carico di tre militari della Guardia di Finanza in servizio in reparti del Napoletano che sono statisu ordine del Gip del Tribunale diNord. L’indagine è stata coordinata dalla Procura diNord ed è stata realizzata dai colleghi dei tre pubblici ufficiali, in particolare daidel Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, che hanno iniziato ad avere sospetti sui tre militari dopo un ingente sequestro di materiale pirotecnico avvenuto a fine 2020; dalle informazioni raccolte, è emerso che i tre militari delle Fiamme Gialle si erano appropriati di 235 chili di fuochi, e dopo avevano redatto con due agenti della Polizia ...

