Whirlpool Napoli conferma i licenziamenti: gli operai protestano a Roma (Di giovedì 23 settembre 2021) Circa 300 operai che, dal 29 settembre, rischiano di vedere avviate le procedure di licenziamento collettivo per la chiusura dello stabilimento di produzione. È quanto i lavoratori della sede Whirlpool Napoli denunciano ormai da mesi attraverso manifestazioni e blocchi stradali. Oggi la protesta è arrivata a Roma, davanti al Ministero dello Sviluppo Economico. Gli operai, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Circa 300che, dal 29 settembre, rischiano di vedere avviate le procedure di licenziamento collettivo per la chiusura dello stabilimento di produzione. È quanto i lavoratori della sededenunciano ormai da mesi attraverso manifestazioni e blocchi stradali. Oggi la protesta è arrivata a, davanti al Ministero dello Sviluppo Economico. Gli, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

pbersani : Oggi a Napoli: alle 18 in piazza Pietrasanta con @GaeManfredi e a sostegno della lista Napoli solidale. Prima (alle… - MazzaliVanna : RT @fiomnet: ???? Le lavoratrici e i lavoratori della #Whirlpool di #Napoli sono arrivati al #Mise! Alle 12.30 ci sarà l’incontro con il gov… - MazzaliVanna : RT @fiomnet: ???? È in corso tavolo al #Mise su vertenza #Whirlpool di #Napoli. «Le ipotesi di reindustrializzazione che sono state illustr… - stefarussnaples : #tagada @tagadala7 gente che ha il problema di trovare stasera un ristorante da 300€ a coperto, è in TV a parlare d… - PES_PoA : RT @fiomnet: ???? È in corso tavolo al #Mise su vertenza #Whirlpool di #Napoli. «Le ipotesi di reindustrializzazione che sono state illustr… -