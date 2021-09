Vaccini, Gimbe: crollo nuovi vaccinati, in 2 settimane - 41% (Di giovedì 23 settembre 2021) A fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi, crollano i nuovi vaccinati, che in sole due settimane vedono una riduzione del 41% con solo poco più di 486mila prime dosi effettuate dal 15 al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 23 settembre 2021) A fronte di scorte che superano le 10 milioni di dosi, crollano i, che in sole duevedono una riduzione del 41% con solo poco più di 486mila prime dosi effettuate dal 15 al ...

