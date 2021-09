Uomini e Donne | scoppia in lacrime in studio | situazione delicata | c’entra sua figlia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

... Nino Minardo, del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari e di Matteo Salvini, che ha commentato così i nuovi arrivi: 'Porte aperte acapaci e volenterosi, che condividono le ...Cresce l'attesa per la nuova puntata di, che andrà in onda oggi giovedì 23 settembre 2021 su Canale 5 . Protagonista in studio sarà ancora una volta Ida Platano che, dopo lo scontro con Armando Incarnato , si mostrerà sempre ...Un protagonista di Uomini e Donne è scoppiato in lacrime in studio: situazione molto delicata, c'entra sua figlia ...In Toscana sono 280.400 i casi di positività al Coronavirus, 304 in più rispetto a ieri (284 confermati con tampone molecolare e 20 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispett ...