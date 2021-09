“Una mascherina 1522”. Il ‘codice segreto’ in farmacia per denunciare violenza e abusi (Di giovedì 23 settembre 2021) Gli abusi e le violenze sulle donne sono una delle peggiori piaghe della società. Esistono, però, diversi strumenti a disposizione per poterli denunciare. Uno, in particolare, si trova in farmacia. La storia è quella di una giovane che sta per compiere 17 anni. La ragazza è stata abusata per anni da un amico della famiglia, fidatissimo e dunque insospettabile. I genitori della 16enne si fidavano tanto da lasciarla da sola con l’amico quando non potevano stare con lei. E l’orco se ne è approfittato per anni. Oltretutto l’uomo, dopo le violenze, avrebbe minacciato la ragazza. Inoltre per comprare il suo silenzio le avrebbe fatto anche dei regalini. Un incubo che sembrava non finire mai. Poi, però, un’amica della giovane le ha consigliato di recarsi in farmacia e chiedere al bancone: “Vorrei una ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Glie le violenze sulle donne sono una delle peggiori piaghe della società. Esistono, però, diversi strumenti a disposizione per poterli. Uno, in particolare, si trova in. La storia è quella di una giovane che sta per compiere 17 anni. La ragazza è stata abusata per anni da un amico della famiglia, fidatissimo e dunque insospettabile. I genitori della 16enne si fidavano tanto da lasciarla da sola con l’amico quando non potevano stare con lei. E l’orco se ne è approfittato per anni. Oltretutto l’uomo, dopo le violenze, avrebbe minacciato la ragazza. Inoltre per comprare il suo silenzio le avrebbe fatto anche dei regalini. Un incubo che sembrava non finire mai. Poi, però, un’amica della giovane le ha consigliato di recarsi ine chiedere al bancone: “Vorrei una ...

