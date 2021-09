Tor Bella Monaca, i blitz non fermano i pusher: arrestate due persone per spaccio e una terza per evasione (Di giovedì 23 settembre 2021) Il grande blitz a Tor Bella Monaca e l’aggravante mafiosa nei confronti dei Casamonica, non sembrano aver alcun ‘effetto’ sulla criminalità organizzata dei quartieri. Tra questi, i più noti, della periferia est restano nel centro del mirino dei Carabinieri delle stazioni locali per contrastare il fenomeno dello spaccio. Proprio nelle ultime persone sono state arrestate due persone per droga, una terza per evasione e segnalato alla Prefettura un assuntore di stupefacenti, sorpreso con una modica quantità per uso personale. Tor Bella Monaca: pusher arrestati nelle ultime ore In via dell’Archeologia i Carabinieri della Stazione di Tor Bella Monaca, al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) Il grandea Tore l’aggravante mafiosa nei confronti dei Casamonica, non sembrano aver alcun ‘effetto’ sulla criminalità organizzata dei quartieri. Tra questi, i più noti, della periferia est restano nel centro del mirino dei Carabinieri delle stazioni locali per contrastare il fenomeno dello. Proprio nelle ultimesono statedueper droga, unapere segnalato alla Prefettura un assuntore di stupefacenti, sorpreso con una modica quantità per uso personale. Torarrestati nelle ultime ore In via dell’Archeologia i Carabinieri della Stazione di Tor, al ...

virginiaraggi : Continua passerella elettorale Gualtieri nelle periferie. In questi anni non si è mai visto né lui né il Pd. Ecco l… - g_brescia : Stamattina all’alba, a Tor Bella Monaca #Roma, cento uomini della Polizia Locale insieme ad altre forze dell’ordine… - matteosalvinimi : Tor Bella Monaca, maxi sgombero per liberare case occupate dai clan. Grazie alle Forze dell’Ordine! Dopo anni disas… - CorriereCitta : Tor Bella Monaca, i blitz non fermano i pusher: arrestate due persone per spaccio e una terza per evasione - aswjah : classe mia affacciata sulle case popolari di Tor Bella Monaca>>>>>>>>> -