Teatro San Carlo, concerto di Val?uha e Valeriy Sokolov (Di giovedì 23 settembre 2021) Ritornano i Concerti al Teatro di San Carlo con Juraj Val?uha e Valeriy Sokolov che saranno i protagonisti del prossimo concerto in programma domenica 26 settembre alle ore 18.00. E’ tutto pronto dunque per un nuovo e appassionato appuntamento sinfonico al Teatro San Carlo fissato per domenica 26 settembre alle ore 18.00. Infatti, tornerà sul Leggi su 2anews (Di giovedì 23 settembre 2021) Ritornano i Concerti aldi Sancon Juraj Val?uha eche saranno i protagonisti del prossimoin programma domenica 26 settembre alle ore 18.00. E’ tutto pronto dunque per un nuovo e appassionato appuntamento sinfonico alSanfissato per domenica 26 settembre alle ore 18.00. Infatti, tornerà sul

Advertising

GianAlRoma : RT @CasaLettori: Non c’è nulla, in tutta Europa, che non dico si avvicini a questo teatro ma ne dia la più pallida idea. Stendhal Il Teat… - AleFabbriHA : RT @GruppoHera: Dal 24 al 29/09 torna la Festa di San Michele a Bagnacavallo: un percorso tematico triennale dedicato al viaggio. Dopo il v… - espressione24 : AVEZZANO- “La carità non avrà mai fine”. Questa intensa frase, scritta da San Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi,… - GruppoHera : Dal 24 al 29/09 torna la Festa di San Michele a Bagnacavallo: un percorso tematico triennale dedicato al viaggio. D… - Newsinunclick : RIME MUTE – PIANO FVG. CONCERTO DELLA PIANISTA GALA CHISTIAKOVA -