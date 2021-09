Spazio: Esa sceglie Torino per l'Esa Bic, centro supporto per startup (2) (Di giovedì 23 settembre 2021) (Adnkronos) - Il progetto Esa Bic Turin prevede infatti l'erogazione da parte della Regione Piemonte di contributi per le nuove startup generate localmente o attirate sul territorio, la Camera di commercio di Torino fornirà supporto finanziario per le attività di gestione e la Fondazione Compagnia di San Paolo opererà come principale soggetto di supporto alle operations del centro contribuendo sia con un contributo pluriennale orientato alla copertura delle spese operative del programma Esa Bic, sia attivando strumenti di investimento innovativi per sostenere lo sviluppo tecnologico e la fase di crescita delle future startup. Le attività del centro prenderanno il via ad ottobre 2021 con il lancio di una open call per startup e progetti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) (Adnkronos) - Il progetto Esa Bic Turin prevede infatti l'erogazione da parte della Regione Piemonte di contributi per le nuovegenerate localmente o attirate sul territorio, la Camera di commercio diforniràfinanziario per le attività di gestione e la Fondazione Compagnia di San Paolo opererà come principale soggetto dialle operations delcontribuendo sia con un contributo pluriennale orientato alla copertura delle spese operative del programma Esa Bic, sia attivando strumenti di investimento innovativi per sostenere lo sviluppo tecnologico e la fase di crescita delle future. Le attività delprenderanno il via ad ottobre 2021 con il lancio di una open call pere progetti ...

