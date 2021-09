Siani | Mattarella riceve fratello Paolo e delegazione ' Il Mattino'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - In occasione del 36° anniversario dell'uccisione del giornalista Giancarlo, il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto, nel pomeriggio al Quirinale, ile unade 'Il' di Napoli. Nel corso dell'incontro il direttore Federico Monga ha consegnato il volume 'Per Giancarlo. Dalla verità sul delitto al mistero del dossier', oggi distribuito in omaggio insieme al quotidiano. Erano presenti l'editore Francesco Gaetano Caltagirone, Azzurra Caltagirone e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Massimiliano Capece Minutolo Del Sasso.