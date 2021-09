Salernitana, un mese per regalare continuità e ambizioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Decisamente è ancora troppo presto per chiamarla volata salvezza, ma la gara di ieri pomeriggio contro il Verona ha di fatto aperto un ciclo di partite molto importanti per la Salernitana, che nelle prossime cinque giornate affronterà con ogni probabilità altrettanti scontri diretti per la permanenza in A. Prima del derby con il Napoli, in programma il 31 ottobre all’Arechi, la formazione di Castori sarà infatti chiamata a collezionare altri punti sui quali provare a costruire l’impresa: domenica i campani saranno di scena a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo, squadra capace di arrivare alle spalle delle big in classifica sotto la gestione De Zerbi, ma che con il nuovo corso targato Dionisi è ancora in piena fase di rodaggio e pure incline a qualche comprensibile passo falso. Una settimana dopo sarà la volta del Genoa, che fino ad ora ha perso tre partite su ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 settembre 2021) Decisamente è ancora troppo presto per chiamarla volata salvezza, ma la gara di ieri pomeriggio contro il Verona ha di fatto aperto un ciclo di partite molto importanti per la, che nelle prossime cinque giornate affronterà con ogni probabilità altrettanti scontri diretti per la permanenza in A. Prima del derby con il Napoli, in programma il 31 ottobre all’Arechi, la formazione di Castori sarà infatti chiamata a collezionare altri punti sui quali provare a costruire l’impresa: domenica i campani saranno di scena a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo, squadra capace di arrivare alle spalle delle big in classifica sotto la gestione De Zerbi, ma che con il nuovo corso targato Dionisi è ancora in piena fase di rodaggio e pure incline a qualche comprensibile passo falso. Una settimana dopo sarà la volta del Genoa, che fino ad ora ha perso tre partite su ...

Advertising

TuttoSalerno : Salernitana, inizia il mese della verità. La rinascita in cinque partite - GiovanniLanzi2 : Riflessioni in libertà: #Allegri non vale 900mila euro al mese sulla panchina di una squadra certamente costruita d… - Salernogranata : Salernitana, Ottobre mese della cessione: asta al rilancio o assegnazione del bene al miglior offerente… - tvoggi : SALERNITANA: DOPO SAN MATTEO, ECCO IL MESE VERITA’ C’è il Verona all’Arechi, ma ci saranno anche altre partite impo… - TuttoSalerno : Salernitana-Verona apre mini ciclo decisivo: un mese di fuoco per la corsa salvezza -