Roma: si diverte a danneggiare le auto, poi tenta di aggredire a martellate i poliziotti intervenuti (Di giovedì 23 settembre 2021) Era la notte tra il 27 e il 28 agosto quando il parabrezza di cinque auto, in sosta nel parcheggio sul retro del XV Distretto di Polizia di Ponte Milvio, era stato distrutto – in tutti e cinque i casi – con delle pesanti mazzette di ferro. Poteva sembrare un episodio isolato, sul quale comunque gli agenti stavano indagando. Le preoccupazioni erano forti così come i timori che nutrivano gli abitanti del quartiere. Le indagini sono così proseguite, da parte degli agenti di Ponte Milvio, diretti da Luigi Mangino, e sono terminate nella notte scorsa. Proprio nella prima mattinata di ieri altre auto – sempre nello stesso parcheggio – sono state distrutte ma, questa volta, il gesto violento dell’uomo lo ha portato ad essere identificato. Gli agenti, giunti nella sua abitazione, sono stati accolti con 2 mazzette di ferro, le stesse utilizzate per compiere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) Era la notte tra il 27 e il 28 agosto quando il parabrezza di cinque, in sosta nel parcheggio sul retro del XV Distretto di Polizia di Ponte Milvio, era stato distrutto – in tutti e cinque i casi – con delle pesanti mazzette di ferro. Poteva sembrare un episodio isolato, sul quale comunque gli agenti stavano indagando. Le preoccupazioni erano forti così come i timori che nutrivano gli abitanti del quartiere. Le indagini sono così proseguite, da parte degli agenti di Ponte Milvio, diretti da Luigi Mangino, e sono terminate nella notte scorsa. Proprio nella prima mattinata di ieri altre– sempre nello stesso parcheggio – sono state distrutte ma, questa volta, il gesto violento dell’uomo lo ha portato ad essere identificato. Gli agenti, giunti nella sua abitazione, sono stati accolti con 2 mazzette di ferro, le stesse utilizzate per compiere ...

