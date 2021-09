Osimhen | un avvio super | il nigeriano svela il retroscena su Spalletti

(Di giovedì 23 settembre 2021) Le parole di Victor, dopo la vittoria contro la Sampdoria, sull’importanza di Lucianonel percorso di crescita che sta realizzando al Napoli. Ancora una volta il grande protagonista in casa Napoli è stato Victor. Il calciatoreha siglato una doppietta in occasione della gara in trasferta contro la Sampdoria. A fine Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Laudantes : Ancora Victor Osimhen. Imprendible da tutte le angolazioni oggi, spreca quella rete in avvio solo perché era troppo… - minutimagazine : Uno dei segreti del grande avvio del #Napoli è il rapporto tra #Spalletti e #Osimhen - nextcinepanett : @Boboj29 ho visto la partita, Leicester veramente modesto, Osimhen 70’ di errori imbarazzanti poi è cambiato il ven… - sportli26181512 : Leicester-Napoli, le pagelle: Osimhen gigante, 7,5. Male Malcuit, 5: Leicester-Napoli, le pagelle: Osimhen gigante,… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen avvio

col piede sull'acceleratore del Napoli e soprattutto di, che dopo aver fallito lo 0 - 1 a tu per tu con Audero lo batte in spaccata su splendido assist di Insigne. La Samp però è viva e ...Sampdoria - Napoli, azzurri micidiali inPronti via e c'è spazio in rapida successione per gli strali - 'Ma come ha fatto a mangiarsi questo gol' - e per le celebrazioni a, a segno ...Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti fa il pompiere e punta alla Champions ma comunque non si nasconde per la lotta scudetto ...Il Napoli si conferma al comando della classifica del campionato di Serie A con un’altra splendida vittoria sul campo della Sampdoria: altri quattro gol e spettacolo Serie A, quinta giornata: Sampdori ...