Nota DAZN: «Dispiace per i disagi di oggi. Gli utenti usufruiranno di un indennizzo» (Di giovedì 23 settembre 2021) Con una Nota ufficiale, DAZN ha voluto scusarsi per i disagi avuti dagli utenti per le partite iniziate alle 18.30 «Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perchè sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gli utenti che sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indenizzo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Con unaufficiale,ha voluto scusarsi per iavuti dagliper le partite iniziate alle 18.30 «Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30. Siamo dispiaciuti di quanto accaduto perchè sappiamo quanto importante sia per tutti i tifosi poter seguire la propria squadra. Tutti gliche sono stati impattati dal problema potranno usufruire di un indenizzo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

pasqualinipatri : Problemi per Dazn, la nota ufficiale: “Tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per ricevere un indennizzo”… - CalcioNews24 : Nota ufficiale di #DAZN in merito ai disagi di queste ore ???? - AndreaParre87 : RT @An_Bion: Nota di #DAZN: Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30. Siamo dispiaciuti perché sappiamo… - An_Bion : Nota di #DAZN: Abbiamo riscontrato un problema tecnico nel corso delle partite delle 18.30. Siamo dispiaciuti perc… - Mori1Francesco : @DAZN_IT Quando arriva un prodotto difettoso ad un mio cliente, prima mi scuso, poi emetto una nota di credito. E v… -