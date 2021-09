NFL, Week 3 – La preview di Buccaneers – Rams (Di giovedì 23 settembre 2021) Le luci del SoFi Stadium sono pronte ad accendersi per illuminare la sfida tra i Tampa Bay Buccaneers e i Los Angeles Rams. Nella città degli angeli, si preparano a scendere in campo due franchigie molto in forma, entrambe con due successi all’attivo. La sfida nella sfida sarà quella tra i due quarterback veterani Tom Brady e Matthew Stafford. Cosa aspettarsi da Buccaneers – Rams? Los Angeles ha vinto, ma non ha convinto nella sfida contro Indianapolis. I Rams sembravano aver in mano la gara, ma alcune disattenzioni, anche da parte dello special team, sarebbero potute costare la vittoria. Gli uomini di Sean McVay si presentano comunque alla sfida di domenica con due vittorie e la consapevolezza di poter contare su due reparti ben nutriti. In attacco, cresce sempre di più l’intesa da Matthew ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Le luci del SoFi Stadium sono pronte ad accendersi per illuminare la sfida tra i Tampa Baye i Los Angeles. Nella città degli angeli, si preparano a scendere in campo due franchigie molto in forma, entrambe con due successi all’attivo. La sfida nella sfida sarà quella tra i due quarterback veterani Tom Brady e Matthew Stafford. Cosa aspettarsi da? Los Angeles ha vinto, ma non ha convinto nella sfida contro Indianapolis. Isembravano aver in mano la gara, ma alcune disattenzioni, anche da parte dello special team, sarebbero potute costare la vittoria. Gli uomini di Sean McVay si presentano comunque alla sfida di domenica con due vittorie e la consapevolezza di poter contare su due reparti ben nutriti. In attacco, cresce sempre di più l’intesa da Matthew ...

Advertising

gioganci : RT @huddlemag: Il power ranking NFL dopo week 2 di Huddle Magazine che settimana dopo settimana metterà in classifica le trentadue squadre… - huddlemag : Il power ranking NFL dopo week 2 di Huddle Magazine che settimana dopo settimana metterà in classifica le trentadue… - NFL_ITA : Scuasatemi per l'assenza . Sono stati giorni un po' impegnativi. Cominciamo con un po' di news in vista della week… - EugenioCasadei : RT @huddlemag: Da 1, voto più basso, a 10 ripercorriamo nella nostra TOP 10 il meglio ed il peggio visto sui campi NFL in questo weekend (b… - gioganci : RT @huddlemag: Da 1, voto più basso, a 10 ripercorriamo nella nostra TOP 10 il meglio ed il peggio visto sui campi NFL in questo weekend (b… -