Netflix a 4 euro al mese, così la piattaforma decide la sua politica dei prezzi (Di giovedì 23 settembre 2021) Il prezzo di Netflix non è uguale in tutto il mondo. Mentre in Italia e in Spagna si pagano 12 euro al mese per l'abbonamento standard, in Argentina il servizio costa 4 euro mensili, in Sudafrica 8 euro e in Brasile poco più di 5 euro secondo i dati raccolti da Statista. A questo dobbiamo sommare il fatto che Netflix ha annunciato una nuova sottoscrizione gratuita in Kenya per gli utenti di Android, un esperimento del quale si rumoreggiava da mesi e che alla fine è stato confermato. Non è ancora chiaro se questa particolare promozione sarà a tempo indeterminato, ma permetterà a Netflix di entrare in un nuovo mercato, attrarre nuovo pubblico e riuscire a fare in modo che in seguito possa continuare a fruire del contenuto della ...

