Napoli, Osimhen: «Onorato di lavorare con Spalletti. Voglio ripagare la sua fiducia»

Victor Osimhen, protagonista del successo del Napoli sulla Sampdoria, ha analizzato così il 4-0 azzurro Intervistato dai microfoni di DAZN, Victor Osimhen ha parlato dopo il 4-0 rifilato alla Sampdoria: PERIODO DI FORMA – «Importante cominciare bene, questo mi dà fiducia per segnare ancora altri gol. Sono felice delle mie prestazioni in questo momento. Mi sta aiutando molto anche Spalletti con la fiducia che mi ha dato e spero di ripagarla al meglio. Sono onorato di avere un allenatore come lui. Mi dà tanto, si ferma dopo gli allenamenti e insieme lavoriamo molto». COMUNICARE CON I CENTROCAMPISTI – «E' importante la comunicazione in campo, sia in partita che durante la settimana. Con tutti i ruoli, anche per capire quando venire a prendere palla a centrocampo».

