Napoli | Osimhen elogia Spalletti | ' Un onore essere allenato da lui'

(Di giovedì 23 settembre 2021) GENOVA - " Per me è importante cominciare bene, questo mi dà fiducia per segnare altri gol. Sono felice delle mie prestazioni. Sono un po' dispiaciuto per quanto accaduto lo scorso anno tra Covid - ...

Advertising

Gazzetta_it : Osimhen è una furia, Napoli show anche con la Samp: 4-0 ed è di nuovo 1° da solo - SkySport : SAMPDORIA-NAPOLI 0-4 Risultato finale ? ? #Osimhen (10') ? #FabianRuiz (39') ? #Osimhen (50') ? #Zielinski (59') ?… - caterinabalivo : Goleada fantastica del Napoli! Dopo 5 turni, in vetta alla classifica! Avanti così ragazzi, abbiamo un sogno nel cu… - massimojuve86 : RT @SkySport: SAMPDORIA-NAPOLI 0-4 Risultato finale ? ? #Osimhen (10') ? #FabianRuiz (39') ? #Osimhen (50') ? #Zielinski (59') ? SERIE A –… - Fprime86 : RT @SkySport: SAMPDORIA-NAPOLI 0-4 Risultato finale ? ? #Osimhen (10') ? #FabianRuiz (39') ? #Osimhen (50') ? #Zielinski (59') ? SERIE A –… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Osimhen

Imbattuto ? Sono 14 le partite con ilimbattuto: 11 vittorie e 3 pareggi dopo il k.o. per 2 - 1 sul campo della Juve il 7 aprile. Per trovare una striscia migliore bisogna risalire ai 26 ...Arrivato a quota 3 gol in campionato con la doppietta segnata oggi al Ferraris nel 4 - 0 delcon la Sampdoria, cui si aggiungono i due segnati in Europa League, Victorincensa il ...Victor Osimhen, attaccante del Napoli e migliore in campo contro la Sampdoria, a fine partita è intervenuto al microfono di Dazn: “Per me è importante cominciare bene, questo mi dà fiducia per segnare ...Sul Napoli capolista soffia l'anticiclone africano. Koulibaly, Anguissa e Osimhen sono l'emblema di questa squadra che conquista la quinta vittoria in altrettante partite. A Marassi dopo il Genoa cade ...