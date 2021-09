Napoli in vantaggio sulla Samp all’intervallo: 2-0 (Osimhen e Fabian). Torino-Lazio 0-0 (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono appena terminati i primi tempi di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, gare valevoli per la quinta giornata di Serie A. Al Marassi di Genova, gli azzurri sono in vantaggio sui blucerchiati per 2-0 in virtù delle marcature di Victor Osimhen al 10? e di Fabian Ruiz al 39?. Ispiratissimo Lorenzo Insigne che ha fornito l’assist per entrambi i gol. Gara nel complesso equilibrata, in cui anche i doriani hanno avuto le proprie occasioni per colpire. Solo un gradissimo Ospina ha negato alla squadra di D’Aversa la gioia della rete. È 0-0, invece, all’Olimpico di Torino tra i granata e la Lazio. Partita dalle poche emozioni, con le due squadre che non riescono a trovare la giocata giusta per sbloccare il risultato. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Sono appena terminati i primi tempi didoria-, gare valevoli per la quinta giornata di Serie A. Al Marassi di Genova, gli azzurri sono insui blucerchiati per 2-0 in virtù delle marcature di Victoral 10? e diRuiz al 39?. Ispiratissimo Lorenzo Insigne che ha fornito l’assist per entrambi i gol. Gara nel complesso equilibrata, in cui anche i doriani hanno avuto le proprie occasioni per colpire. Solo un gradissimo Ospina ha negato alla squadra di D’Aversa la gioia della rete. È 0-0, invece, all’Olimpico ditra i granata e la. Partita dalle poche emozioni, con le due squadre che non riescono a trovare la giocata giusta per sbloccare il risultato. Foto: Twitter ...

