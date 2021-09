Mauro Corona torna a Cartabianca | tutte le sue sparate

(Di giovedì 23 settembre 2021)e Bianca Berlinguer hanno finalmente fatto pace. Lo scrittore, alpinista e scultore italiano èto come ospite a, il programma di cronaca e approfondimento politico ed economico condotto su Rai 3 dalla nota giornalista.si è presentato anche con un abito molto elegante e con dei fiori in omaggio alla conduttrice, quasi a voler celebrare questo nuovo percorso dando l’idea di essere cambiato. Cambiato, sì, perché ledello scrittore se le ricordano un po’ tutti.era ospite fisso da Bianca Berlinguer, ma in una puntata di un anno fa – era il 22 settembre 2020 – si è lasciato andare a delle espressioni ingiuriose e pesantemente offensive nei confronti della giornalista, definita in diretta “una gallina”. Anche in precedenza ...

Advertising

chinc62 : RT @Riccardo_Bocca: Torna Mauro #Corona a #Cartabianca e gli ascolti resuscitano. Niente di interessante dal punto di vista televisivo, tan… - barrelcc : RT @Riccardo_Bocca: Torna Mauro #Corona a #Cartabianca e gli ascolti resuscitano. Niente di interessante dal punto di vista televisivo, tan… - infoitcultura : Mauro Corona regala dei fiori a Bianca Berlinguer: “CartaBianca mi è mancata, chiedo scusa” - Corriere : Se Bianca Berlinguer è costretta a richiamare Mauro Corona in ossequio al Dio audience - infoitcultura : CartaBianca, Mauro Corona è tornato in smoking: “Bianca le ho preso dei fiori, mi è mancato questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro Corona

è tornato da Bianca Berlinguer a CartaBianca , in onda su Rai 3 . Per il suo ritorno l'alpinista - scrittore ha indossato un elegantissimo smoking, proprio come richiesto dalla ...Alberto Mattioli per 'la Stampa' Torna, tutto è perdonato. Detto fatto. Dopo l'ostracismo per averle dato della 'gallina',, elegantissimo, torna a duettare con Bianca Berlinguer a Cartabianca. Con il sapore di montagna lo share ci ...CartaBianca, una confessione scomoda quella di Mauro Corona: "Ho avuto dei problemi di alcolismo. Vedevo Bianca Berlinguer come un nemico".Mauro Corona torna a Cartabianca, il programma di informazione e attualità condotto da Bianca Berlinguer in diretta su Rai3. A distanza di un anno però Bianca Berlinguer l’ha voluto fortemente nel suo ...