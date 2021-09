Lucia Reggiani | una ricercatrice al fianco di Elisabetta Barone

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 23 settembre 2021) di Monica De Santis Unaaldi. Si chiama, dal primo settembre, è dirigente scolastico all’Istituto Comprensivo di Fisciano. Salernitana doc, figlia dello storico tipografo di via Pirro, ha un curriculum vitae che farebbe impallidire non poche persone. Dopo la laurea in Fisica generale e il successivo dottorato in Fisica teorica (nonché il post dottorato dove ha lavorato ad un progetto di ingegneria aereonautica), ha svolto in laboratori italiani e all’estero, per ben 15 anni, lavoro nella ricerca scientifica e nella successiva divulgazione dei risultati scientifici mediante innumerevoli pubblicazioni, convegni, conferenze, seminari e workshop. Come strutturista della materia (in particolare lo studio dei superconduttori) ha ...