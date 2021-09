Juric: «Siamo stati dei polli a perdere due punti in una partita dominata» (Di giovedì 23 settembre 2021) Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro la Lazio: “Non abbiamo subito niente, è stata una partita molto tosta. Non abbiamo permesso niente ai loro attaccanti ma Siamo stati dei polli a perdere due punti così in una partita dominata. Non dovevamo dare loro questo tipo di vantaggi, sarebbe stata la terza partita senza subire gol”. Soddisfatto per la continuità dimostrata dalla squadra? “La prestazione è stata ottima, c’è solo da fare i complimenti alla squadra. Adesso sono arrabbiato per il risultato, Siamo ancora indietro rispetto a quello che posSiamo fare. Ci sono grandi margini di miglioramento”. Qual è il vostro segreto? “Vedo i ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 settembre 2021) Il tecnico del Torino, Ivan, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio contro la Lazio: “Non abbiamo subito niente, è stata unamolto tosta. Non abbiamo permesso niente ai loro attaccanti madeiduecosì in una. Non dovevamo dare loro questo tipo di vantaggi, sarebbe stata la terzasenza subire gol”. Soddisfatto per la continuità dimostrata dalla squadra? “La prestazione è stata ottima, c’è solo da fare i complimenti alla squadra. Adesso sono arrabbiato per il risultato,ancora indietro rispetto a quello che posfare. Ci sono grandi margini di miglioramento”. Qual è il vostro segreto? “Vedo i ...

Advertising

sportli26181512 : Juric: 'Bravo Torino, Lazio dominata: due punti persi': Il tecnico: 'MI rode: non abbiamo concesso nulla, siamo sta… - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Juric dopo #TorinoLazio: 'Siamo stati dei polli' - sportface2016 : #Juric dopo #TorinoLazio: 'Siamo stati dei polli' - alessandrismo96 : A me rode di più per come ci siamo fatti uccellare da una squadra ridicola come il Cagliari di Mazzarri, anziché pe… - napolista : Juric: «Siamo stati dei polli a perdere due punti in una partita dominata» A Sky: «I cinque cambi? All’inizio non… -